Crosia (Cs) – Sanremo, Greco condurrà talk show su eccellenze Made in Italy

Sarà Giuseppe GRECO a presentare il format televisivo nazionale SANREMO, ECCELLENZE DENTRO AL FESTIVAL. Direttamente da CASA SANREMO, il dietro le quinte ospitale del Festival della Canzone Italiana, sarà possibile seguire su TEN (canale 10 del digitale terrestre) alle ORE 13 dei giorni MERCOLEDÌ 6, GIOVEDÌ 7, VENERDÌ 8 e SABATO 9 FEBBRAIO approfondimenti, focus ed interviste agli ospiti e protagonisti della prestigiosa kermesse.

Sul palco dell’Ivan GRAZIANI Theatre, nello spazio all’interno del PALAFIORI deputato ad ospitare conferenze stampa, collegamenti in diretta dall’ARISTON, meeting e talk show, saliranno oltre ai rappresentanti commerciali ed istituzionali calabresi, tantissimi altri ospiti. Si parlerà di musica, ma anche di eccellenze MADE IN ITALY.

Ruoli e incarichi collezionati dal poliedrico e vulcanico presentatore calabrese, promotore di giovani talenti e territori, sono il frutto della collaborazione e della stima che il patron di CASA SANREMO Vincenzo RUSSOLILLO gli ha riservato, confermandolo quale referente del progetto LA CALABRIA A CASA SANREMO.

CASA SANREMO, meta obbligata per esperti, produttori, artisti e opinion leader, apre i battenti DOMENICA 3 FEBBRAIO, anticipando di due giorni il taglio del nastro della 69esima edizione del FESTIVAL. GRECO è pronto anche quest’anno a raccogliere curiosità e commenti a caldo, ma allo stesso tempo ad aprire una finestra su quello che succede nella Città dei Fiori nella settimana del più importante evento nazionale dedicato alla musica.