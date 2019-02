Cosenza – Sottratti al fisco 3,5 milioni di euro. Tre denunce

Successivamente, attraverso l’analisi della documentazione contabile e bancaria acquisita nel corso dell’attività, è stato scoperto un collaudato sistema di frode messo in atto degli amministratori di fatto della società, che emettevano fatture per operazioni inesistenti relative alla cessione di mezzi, macchinari e impianti di produzione a società del gruppo effettivamente mai entrati nella disponibilità della società o dismessi in annualità passate. Inoltre registravano nella propria contabilità fatture relative ad acquisti di materiale edile mai effettuati, destinato a non meglio individuati cantieri di lavoro. Infine gli amministratori compensavano i propri debiti con l’amministrazione finanziaria con crediti risultati fittizi, al fine di aggiustare i bilanci annuali e sottrarre materia imponibile all’erario. Tutte le operazioni commerciali sono risultate pagate attraverso ingegnosi artifici contabili finalizzati a impedire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti. Complessivamente, per gli anni dal 2010 al 2018, è stata constatata l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per complessivi 7 milioni di euro, con un’Ires evasa per oltre 2 milioni di euro, un’Iva evasa per circa 2 milioni di euro e crediti fittizi indebitamente compensati per circa 700.000 euro.