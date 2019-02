Cosenza – Klaus Algieri: ‘La creatività dei millenials al servizio delle imprese’

Condividi

«La creatività dei millennials per spiegare la rivoluzione digitale alle imprese – ma anche agli ordini professionali e alle Pubbliche amministrazioni – nel solco di #OpenCameraCosenza».

E’ quanto ha affermato il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, durante l’incontro con gli studenti delle scuole ITS “Valentini-Mesoraca” e ITI “Monaco” che hanno aderito al progetto “Dai Banchi all’E-gov”.

Una giornata di approfondimento con le analisi degli esperti della Camera di Commercio di Cosenza e di InfoCamere.

«Studenti, innovazione e impresa – ha aggiunto il presidente Klaus Algieri – sono elementi che innescano valore, futuro, cultura. Una sintesi di processi virtuosi che caratterizzano la nostra governance: penso agli studenti che hanno partecipato alla digitalizzazione della Biblioteca della Camera di Commercio di Cosenza – creata nel 1932 -, un polo di diffusione dei saperi nel centro della città. Migliorare e favorire sempre di più l’alternanza scuola-lavoro significa formare ragazzi preparati che le imprese possono assumere proprio in virtù di un bagaglio di competenze teoriche e digitali da sommare alla presenza fondamentale in azienda».

“Dai Banchi all’E-gov” prevede la realizzazione di un prodotto multimediale con lo scopo di illustrare tutti gli strumenti e applicativi digitali grazie ai quali è possibile ottenere documentazioni, presentare pratiche e compiere molte operazioni con un semplice click.

Sono elementi tipici di #OpenCameraCosenza, la svolta culturale e organizzativa impressa dal presidente Algieri, sempre più proiettata nel posizionamento delle imprese in cima alla piramide camerale.

La scuola della squadra prima classificata riceverà una targa e un voucher dell’importo di 2500 Euro da utilizzare per l’acquisto di attrezzature informatiche. I componenti della squadra prima classificata riceveranno un voucher per l’ottenimento gratuito di una firma digitale per ciascuno degli studenti maggiorenni. La scuola e la squadra saranno citati in tutte le attività/eventi che prevedono l’utilizzo della presentazione.

Il programma è finalizzato all’accompagnamento, alla crescita e al potenziamento della “Camera di commercio digitale”, anche attraverso una più efficace comprensione delle modalità di accesso diretto ai servizi da parte delle imprese.

Il progetto mira, quindi, alla valorizzazione della cultura digitale, mettendo in moto un processo di comprensione delle opportunità di utilizzazione di alcuni strumenti digitali (identità, firma, pagamenti, fattura, cassetto, fascicolo) per la gestione degli adempimenti burocratici relativi all’identità giuridica dell’impresa e alle gestione delle attività produttive.