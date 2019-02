Cosenza – A2, incontro tra Anas, Parco del Pollino e comuni

Condividi

Si è tenuto, presso la sede dell’Area Compartimentale A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ di Cosenza, l’incontro tra i rappresentanti del Coordinamento territoriale Anas Calabria e i sindaci del territorio per fare il punto sulla progettazione e sulla realizzazione degli interventi di completamento della viabilità alternativa all’ Autostrada A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’.

Alla riunione, hanno preso parte, Il Responsabile Coordinamento Territoriale Anas Calabria Giuseppe Ferrara, il Presidente dell`Ente Parco Nazionale del Pollino Domenico Pappaterra, I Tecnici Anas Luigi Silletta e Giuseppe Meli, il Vicesindaco di Laino Borgo Mariangelina Russo, il Sindaco del Comune di Laino Castello Giovanni Cosenza e il Sindaco del Comune di Mormanno Giuseppe Regina.

Nel corso della riunione si è fatto il punto sullo stato degli interventi di completamento della viabilità alternativa all’Autostrada A2 secondo le prescrizioni Ministeriali e della ricostruzione del ponte Tibetano per la valorizzazione turistica del territorio, grazie alla firma dell’accordo, siglato tra Ministero e Trasporti, Anas, Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Ente Parco del Pollino e i Comuni interessati e finalizzato alla riqualificazione della viabilità provinciale e comunale che rappresenta i percorsi alternativi all`Autostrada A2, nell’area al confine tra Basilicata e Calabria.

Anas ha illustrato lo stato dell’arte degli interventi previsti dall’accordo, in particolare, è stata annunciata la consegna dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali entro la fine del mese di marzo 2019.

Gli interventi, aggiudicati all’Impresa Incabit srl con sede a Bisignano (CS) per un importo complessivo di circa 3 milioni e 500 mila euro, riguardano la manutenzione straordinaria dei tre itinerari.

Per gli altri interventi, è stato confermato l’appalto entro quest’anno, dei lavori di realizzazione dell’Area Camper, mentre per la realizzazione del ponte ‘Tibetano’, per l’attraversamento del fiume Lao in corrispondenza del Viadotto Italia e per il collegamento dei percorsi naturalistici presenti in zona, è in via di definizione l’autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Si è stabilita la data di un nuovo incontro, presso il Comune di Mormanno il prossimo 28 febbraio , alla presenza anche dei rappresentanti Regionali del MIBACT.