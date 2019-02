Corigliano-Rossano (Cs) si prepara al Carnevale

Condividi

“Si alza il sipario sulla edizione 2019 del Carnevale di Corigliano-Rossano area Rossano. La Pro Loco Rossano “La Bizantina”, i Comitati Viale Michelangelo e “Frasso Amarelli”, rispettivamente rappresentati da Federico Smurra, Andrea Campana e Pasquale Capalbo, chiamano a raccolta gli imprenditori, i commercianti, le associazioni e le scuole di ogni ordine e grado per una riunione preliminare all’organizzazione della manifestazione carnevalesca. Appuntamento a mercoledì 06 febbraio, alle ore 15, presso la sala ex delegazione municipale Rossano sita in Piazza Montalti nei pressi dell’Ospedale Civile Giannettasio”. Lo comunica la Pro Loco Rossano.