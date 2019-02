Cariati (Cs) – Scuola, 38 mila euro per i libri di testo

Condividi

Attenzione all’edilizia scolastica ed alla qualità della refezione da una parte. Assistenza e sostegno alle famiglie per sostenere i costi dei libri di testo, dall’altra. Rappresentano due facce della stessa priorità e dello stesso impegno che le istituzioni pubbliche ad ogni livello, comuni in primis, devono destinare al sociale ed in particolare alla garanzia del diritto allo studio.

È quanto dichiara l’assessore alle politiche sociali Sergio SALVATI esprimendo soddisfazione anche a nome del Sindaco Filomena GRECO per il contributo concesso al Comune da parte della Regione Calabria destinato all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2018-2019.

38 MILA E 900 EURO. A tanto ammontano i fondi assegnati per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri.

13.273,26 euro per le scuole medie inferiori; 13.681,67 euro per gli alunni della scuola superiore (1ª e 2ª classe superiore).

Il contributo verrà ripartito in base in base all’ISEE del nucleo familiare del richiedente secondo le 3 fasce di reddito (Fascia A: da 0 a 3.544 euro; Fascia B: da 3.544,01 a 7.088 euro; Fascia C: da 7.088,01 a 10.632,94 euro). 11.950,85 euro destinati per gli alunni della scuola superiore (3ª, 4ª e 5ª classe superiore) verranno ripartiti direttamente alle scuole cittadine, proporzionalmente alla rispettiva popolazione scolastica.

Il genitore o il rappresentante dell’alunno dovrà sottoscrivere l’apposito modello di richiesta per l’anno scolastico 2018/2019, indicando tutti i dati anagrafici e scolastici richiesti, gli estremi del documento di certificazione ISEE. – Il modulo può essere ritirato presso gli istituti scolastici interessati, oppure scaricabile sul sito internet istituzionale www.comune.cariati.cs.it, deve essere compilato correttamente in ogni sua parte e dovrà essere consegnato ENTRO GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 agli uffici amministrativi dell’Istituto Scolastico frequentato dallo studente.