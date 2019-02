A Cosenza dal 4 febbraio la mostra fotografica “Pole-Pole”

Condividi

Missionario nello spirito, da dieci anni racconta con la sua fotografia mondi spesso dimenticati. Il fotoreporter Gerardo Fortino torna dai suoi viaggi oltre Oceano ed espone, a Cosenza, sua città di origine, gli scatti realizzati in Kenya, Zambia, Tanzania, India per alcuni reportage realizzati in collaborazione con O.N.G. italiane che da anni operano nelle zone più remote del mondo.

Dopo un’anteprima nello storico Caffè Renzelli, la mostra fotografica “POLE-POLE, piano piano” si presenta nella sua pienezza alla Galleria d’Arte Le Muse dove, patrocinata dall’Amministrazione comunale, si inaugura lunedì 4 febbraio, alle ore 17.30. Nell’occasione sarà presentato anche il catalogo, per i timbri dalla casa editrice Le Pecore Nere Editorial, che è un racconto fotografico di tiratura internazionale, distribuito anche in Argentina e Spagna, “che – ci dice il fotoreporter – ha come obiettivo quello di portare il respiro del viaggio nelle nostre vite”.

La mostra, curata da Myriam Peluso, sarà visitabile fino al 13 febbraio, da lunedì a sabato, negli orari 10-13/17-18.30.