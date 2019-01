Spaccio di droga ed estorsioni, operazione nella Sibaritide: 17 arresti

Condividi

Dalle prime luci dell’alba, in provincia di Cosenza e, in particolare, nella Sibaritide, è in corso una vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale, supportati da militari dell’8° nucleo elicotteri, del 14° battaglione Calabria, del nucleo cinofili e dello squadrone eliportato cacciatori di Vibo Valentia.

Oltre 200 carabinieri stanno eseguendo 17 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti, emesse dal gip del tribunale di Castrovillari, su richiesta della locale Procura della repubblica. I reati contestato spaccio di stupefacenti ed estorsioni.

Contestualmente si sta procedendo ad eseguire numerose perquisizioni domiciliari, a carico di altri pregiudicati, indagati in stato di libertà per i medesimi reati.