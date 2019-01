Rende – Standing ovation per Gabriele Cirilli con “Mi piace”

Condividi

Divertire il pubblico è l’aspirazione massima di ogni artista che sale sul palcoscenico.

Divertire ed emozionare il pubblico a tal punto da ricevere un fragoroso applauso che sembrava non finire più e abbracci di estrema stima professionale, è quanto è avvenuto ieri sera allo spettacolo “Mi Piace” di Gabriele Cirilli, terzo appuntamento della kermesse “Rende Teatro Festival”. “In ogni spettacolo ci metto il cuore; in questo, anche di più. Rende, grazie per il calore che mi riservi ogni volta”. L’attore di Sulmona ringrazia così la variegata platea dopo averla fatta ridere e sorridere per due ore di fila di teatro comico. Back up di foto, video e sketch divertenti, insomma la nostra quotidianità sempre più social, è andata in scena al Teatro Garden. “Nessun ricordo della nostra vita deve essere cancellato, proprio come quando effettuiamo il backup telefonico da uno smartphone all’altro. In ognuno dei nostri cellulari c’è tutta la nostra vita – ironizza Cirilli – qualche anno fa dallo psicologo bisognava raccontarsi, oggi basterebbe consegnargli il nostro telefonino” incalza con il suo sorriso contagioso il noto comico di Zelig. Quanto “ci piace” che qualcuno racconti di noi, delle nostre abitudini e di quanto questo apparecchio abbia cambiato le nostre esistenze? La commedia di Cirilli c’è riuscita con grande successo. E per questo ennesimo successo, il direttore artistico Alfredo De Luca si complimenta con il protagonista del terzo appuntamento della sua rassegna e ringrazia le città di Rende e Cosenza per aver apprezzato le sue intenzioni di avvicinare il Teatro alle nostre “quotidianità 2.0”.