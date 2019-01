Rende (Cs) – Partito il countdown per “Mi piace” di Gabriele Cirilli

Condividi

Sbarca al teatro “Garden” di Rende (Cs) il prossimo 23 Gennaio, il nuovo show “Mi piace” di Gabriele Cirilli per la regia di Claudio Insegno. Già dal titolo si capisce il mood della messa in scena, legato al nostro rapporto con l’oramai inseparabile telefonino (grande protagonista sul palco) e il mondo della comunicazione 2.0 che sta influenzando e cambiando la vita e le abitudini di qualsiasi essere umano.

“Viviamo tutti per un Like, in italiano “Mi piace” – spiega Cirilli – La nostra vita è un continuo avere e dare un giudizio, sin dalla mattina quando ci alziamo e ci guardiamo allo specchio oppure quando scegliamo un vestito, gli amici da frequentare, quando ordiniamo al ristorante o quando scegliamo di andare in vacanza, i programmi tv da guardare, il film al cinema da vedere, il politico da votare, la musica da ascoltare o i libri da leggere, la dieta da fare, la squadra di calcio da tifare, le persone da seguire sui social. Insomma, “mi piace” è la parola chiave della nostra esistenza”.

Da qui parte l’attore comico Gabriele Cirilli, proponendo uno spettacolo che attraversa tutti i generi del teatro comico: dalla commedia degli equivoci al cabaret, attraverso monologhi, canzoni e balletti che lo impegnano in una prova d’attore completa e sfaccettata.

“Ridere è fondamentale per me perché la risata è contagiosa è una medicina, un rimedio contro tutto il nero che ci opprime – aggiunge Gabriele – Un sorriso illumina più della corrente elettrica e costa molto meno. Ho abbracciato questa fede e mi piace quando vedo le persone star bene col sorriso sulle labbra. Mi piace essere comico e commovente al tempo stesso, è l’espressione della mia maturità artistica”.

Lo show, che vede anche la presenza dell’attore Umberto Noto, celebra i 30 anni di carriera di Cirilli che, oltre a “Mi piace”, è impegnato in questi mesi anche con lo straordinario musical “La famiglia Addams”.