Omicidio Barbieri, lunedì conferimento incarico per l’autopsia

Gli avvocati Francesco Nicoletti e Emanuele Sapia, legali dei familiari del giovane Antonio Barbieri, comunicano che lunedì alle ore 11 negli uffici della Procura di Castrovillari sarà conferito incarico al dott. Aldo Barbaro, specialista di medicina legale, al fine di effettuare l’esame autoptico sul corpo della vittima, che avverrà successivamente presso l’obitorio dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Queste le determinazioni della Procura nell’ambito delle indagini, coordinate dal Procuratore Capo Eugenio Facciolla e dal suo Sostituto Giovanni Tedeschi, tese a fare piena luce sull’omicidio di Antonio Barbieri, rinvenuto gravemente ferito sabato scorso all’interno di una Mercedes in via Bruno Buozzi allo scalo di Rossano e deceduto poi presso l’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza.

La notifica del provvedimento è stata inviata a tutte le parti, compresi i due indagati Cristian Filadoro e Vincenzo Fornataro, per l’eventuale nomina di un proprio consulente tecnico di parte. Gli Avv.ti Francesco Nicoletti e Emanuele Sapia, incaricati nei giorni scorsi dai familiari di Barbieri al fine di tutelare i propri diritti per giungere a fare piena luce sull’agguato in cui è stato brutalmente assassinato il loro caro congiunto, non nomineranno un consulente di parte rimettendosi al Ctu della Procura.