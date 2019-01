Neve a Lorica – Boom di presenze

Condividi

Ferrovie della Calabria, attuale gestore provvisorio del Comprensorio sciistico di Lorica su decisione delle Regione Calabria d’intesa con l’Amministratore Giudiziario della ex Concessionaria Lorica Ski, giusta convenzione stipulata in data 09/03/2018, informa opportunamente che nella giornata domenicale di ieri in Sila – protagonisti il sole e la copiosa neve – si è registrato il pienone di accessi agli impianti di risalita e sulle piste nonchè l’ormai consueto “tutto esaurito” sullo storico Treno della Sila. E’ quindi evidente che, nonostante alcune criticità ancora da risolvere, le scelte regionali operate unitamente all’appeal unico del nostro altopiano silano, cominciano a determinare un significativo recupero di interesse facendo anche registrare picchi da record di presenze per come accaduto ieri e negli ultimi due week end.

Nello scorso fine settimana, così come nei prossimi giorni, a disposizione degli utenti sia la cabinovia otto posti, che la seggiovia quadriposto e uno skilift di valle dell’inferno, e nonostante una utenza decisamente numerosa, il servizio è stato sempre idoneo e senza mai far registrare tempi di attesa rilevanti.

Le piste erano tutte ben battute e ben segnalate anche grazie alla fattiva collaborazione delle squadre della Guardia di Finanza e dei Carabinieri che hanno opportunamente e costantemente pattugliato le piste, contribuendo a garantire una permanenza serena alle numerosissime famiglie presenti provenienti anche da Sicilia e Puglia. Un ringraziamento va’ anche ai Vigili del Fuoco che hanno costantemente presidiato e pattugliato il Comprensorio.

Il personale Ferrovie della Calabria, di Arsac e di ex Lorica ski, con cortesia e professionalità e non poco sacrificio, hanno sempre cercato di garantire un servizio di qualità ai turisti.

La Direzione di Ferrovie della Calabria srl