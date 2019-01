Morano Calabro – Imbrattata la targa dedicata a Giorgio Almirante

Condividi

Imbrattata a Morano Calabro la targa di piazza “Giorgio Almirante”. Persone non identificate, utilizzando uno spray nero, hanno coperto il nome del segretario del Movimento sociale-Destra nazionale.

L’intitolazione della piazza ad Almirante e’ stata decisa alcuni anni fa dal sindaco, Nicolo’ De Bartolo. Tra l’altro, un’altra piazza della cittadina del cosentino e’ stata intitolata ad Enrico Berlinguer. “Dedicando ad Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante due piazze della nostra citta’ – ha detto il sindaco De Bartolo – abbiamo voluto lanciare un messaggio alle giovani generazioni: ben vengano le contrapposizioni ideologiche, ma queste devono essere sempre espresse in maniera civile e democratica e, soprattutto, devono mirare alla crescita della comunita’. Quanto e’ accaduto in piazza Almirante rappresenta un atto di incivilta’, ignoranza e odio politico e non puo’ che essere condannato”.