Montalto(CS) – Sequestrati 100 kg di prodotti alimentari senza etichettatura

Continuano i controlli dei Carabinieri Forestali al fine di contrastare le irregolarità riguardanti il comparto agroalimentare. Nei giorni scorsi i militari delle Stazioni di Montalto e Cerzeto, in occasione del mercato che settimanalmente si svolte a Montalto Uffugo hanno eseguito diversi controlli sui prodotti alimentari esposti per la vendita al pubblico verificandone la corretta applicazione in campo agroalimentare.

Il controllo ha portato al sequestro cautelativo di un quintale di prodotti alimentari, formaggi e salumi, preconfezionati e non, i quali erano privi di etichettatura attestante la relativa tracciabilità, la scadenza e lo stato di conservazione. Alla ditta oggetto del sequestro è stata inoltre elevata sanzione amministrativa per 2000 euro. Questi controlli rientrano da tempo in una attività di prevenzione e repressione di illeciti riguardanti l’agroalimentare a tutela dei consumatori messi in atto dal Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza.