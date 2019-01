Dà fuoco alla propria auto, bloccato dai Carabinieri

Condividi

Singolare episodio rilevato dai Carabinieri nei pressi del campo sportivo di Piane Crati, in provincia di Cosenza. I militari avvertiti del fatto che c’era un auto in fiamme, hanno notato come nei pressi del veicolo avvolto dal fuoco c’era un uomo, vestito con una tuta da lavoro, che si dileguava.

Nel momento in cui una pattuglia ha provato ad avvicinarlo, ha provato a correre verso il centro abitato, senza però sottrarsi al contatto visivo con uno dei militari che lo ha riconosciuto.

Poco dopo è stato rintracciato a casa di un cognato, mentre si cambiava i vestiti.

L’uomo ha confessato l’accaduto, adesso si indaga sul motivo del gesto e non si esclude una tentata truffa all’assicurazione.