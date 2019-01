Cosenza – Ss107, incidente stradale. In corso accertamenti

Condividi

I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cosenza sono intervenuti sulla ss107 nei pressi dello svincolo di Celico per un incidente stradale, presente sul posto, oltre a Vigili del Fuoco, la Polizia stradale ed il 118.

La strada statale 107 “Silana Crotonese” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, sono rimaste coinvolte 3 vetture e una persona è deceduta.

Le deviazioni sono segnalate in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.