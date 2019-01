Condividi

Il Settore Infrastrutture e Mobilità del Comune di Cosenza ricorda che le parking card in scadenza a dicembre 2018 restano valide fino al 31 gennaio 2019.

Gi interessati quindi possono procedere nel mese in corso al rinnovo della tessera. La proroga al 31 gennaio riguarda anche le autorizzazioni per la sosta ed i permessi per l’ingresso nelle ZTL