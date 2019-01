Cosenza – Musica e arte al Castello di Oriolo

Condividi

Si conclude alla Vigilia dell’Epifania, sabato 5 gennaio 2019, il cartellone di appuntamenti natalizi organizzato dall’Amministrazione Comunale di Oriolo, guidata dal sindaco Giorgio Bonamassa e nello specifico dall’assessorato alla Cultura, coordinato dal vicesindaco Vincenzo Diego. Musica e Arte al Castello nella serata del 5 gennaio.

Le note dell’Accademia Musicale “Gustav Mahler” di Trebisacce apriranno la serata, alle 18.30, con un concerto di flauti ad opera di Filomena Gabriele e Carmine Zuccarelli. A seguire un concerto per flauto e pianoforte con Carmine Zuccarelli (flauto) e Tecla Cerchiara (pianoforte). Tecla Cerchiara a soli 23 anni è già docente di pianoforte presso l’Accademia “Gustav Mahler” di Trebisacce. Nell’ultimo anno è stata impegnata in periodi di studio all’estero, prima in Russia presso il celebre conservatorio “Rimsky-Korsakov” di San Pietroburgo; per poi spostarsi in Germania, alla prestigiosa Hochschule für Musik und Theater di Monaco. Carmine Zuccarelli, 19 anni e promettente interprete del flauto traverso si esibisce sia da solista che in formazioni da camera.

Saranno questi giovani e talentuosi musicisti ad allietare gli ospiti dell’affascinante maniero medievale di Oriolo, tra “I Borghi più Belli d’Italia”. Dalle 9,30 di mattina, invece, sempre al castello, sarà aperta la mostra Biennale curata da Gianfranco Pugliese. La Biennale avrà il suo culmine nel prossimo mese di aprile, ospitando più di cento artisti. Per l’ouverture del 5 gennaio è prevista l’esposizione fuori concorso del maestro Nello Spataro. L’artista nasce a Locri nel 1958 e nei suoi quadri ripropone umili case con vicoli e piazze. Antichi borghi dove gli uomini si rintanano dopo intense giornate di lavoro. Gli appuntamenti di Arte e Musica, entrambi ad ingresso gratuito, al castello di Oriolo saranno allietati da una degustazione di prodotti tipici a cura dell’Associazione per lo Sviluppo dell’Alto Jonio.