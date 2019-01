Cosenza – Moda movie 2019, online il bando per giovani registi

Condividi

Per la 23ª edizione di Moda Movie, il progetto dell’associazione Creazione e Immagine nato dall’idea di celebrare e approfondire la relazione fra Moda, Cinema e Arte, al contest per giovani fashion designers, che ogni anno seleziona 15 finalisti che si contendono il premio omonimo, viene affiancato quest’anno un concorso per giovani registi con l’obiettivo di valorizzare e promuovere i talenti del mondo degli audiovisivi, dando loro una possibilità di confronto, formazione, crescita professionale e visibilità.

Il concorso, indirizzato ai nati dopo il 1° gennaio 1985, è organizzato in collaborazione con CGC-Sale Cinematografiche Cosenza, Open Fields Production e CineIncontriamoci ed è patrocinato da Calabria Film Commission e Lucana Film Commission.

Il tema del contest è “Folk Bohémien”, rivolto all’interpretazione libera e non convenzionale dell’estetica popolare attraverso gli strumenti delle nuove tecnologie.

I registi che intendono candidarsi sono invitati a realizzare opere video che abbiano come tema i costumi e le tradizioni popolari, secondo una pluralità di suggestioni ed ispirazioni che rispecchino la cultura di una o più aree geografie e/o etnie, con particolare riferimento ai costumi tradizionali.

Le opere potranno essere sia documentarie che di finzione, purchè conformi alle condizioni di partecipazioni previste dal bando. Le opere dovranno essere recapitate entro il 28 aprile 2019.

Fra gli audiovisivi pervenuti verranno selezionati 10 cortometraggi che concorreranno all’assegnazione del Trofeo Moda Movie Cinema. Il primo classificato si aggiudicherà inoltre una borsa di studio dell’importo di € 500 ed uno stage offerto dai partner del settore audiovisivo. Al secondo e terzo classificato andranno la Targa Moda Movie Cinema ed uno stage offerto dai partner del settore audiovisivo.

Il concorso prevede anche l’assegnazione di un Premio Speciale della Giuria, con l’assegnazione di una borsa di studio di € 300 e la Targa Moda Movie Cinema, destinato a chi saprà meglio raccontare i costumi e le tradizioni dell’etnia Arbereshe, la minoranza etnico-linguistica più numerosa del Sud Italia.

La premiazione avverrà il 10 giugno 2019 durante l’evento Cinema in programma al Modernissimo di Cosenza.

Maggiori informazioni sul sito www.modamovie.it