Cosenza – Mendicino tra i “Comuni recicloni”

Condividi

“Oggi nel corso dell’annuale manifestazione di Legambiente, la Città di Mendicino è stata premiata per le alte performance raggiunte nella Raccolta Differenziata.

Mendicino si attesta tra i primi 20 Comuni della Provincia di Cosenza e nei 30 più virtuosi dell’intera Calabria per percentuale di RD. Inoltre, la Città è seconda in tutta la Regione, dietro solo a Castrolibero, tra i Comuni attorno ai 10.000 abitanti. Sulla base dei dati Ispra 2017, infatti, Mendicino ha raggiunto il 70,6%, con un aumento del 25,8% rispetto al 2016. Il Sindaco ha subito ringraziato tutti i cittadini, il personale comunale, la Eco Servizi e i suoi addetti per aver raggiunto questo straordinario traguardo. E ha annunciato che per il futuro la tariffazione puntuale sarà la grande sfida per aumentare ancora di più la qualità del servizio e per premiare i cittadini più virtuosi. “Dedico oggi questo premio a tutti i miei cittadini che hanno sempre creduto in me e in questa nostra epocale sfida per il cambiamento, una sfida che oggi possiamo dire a gran voce di aver ampiamente vinto” ha dichiarato il Sindaco Antonio Palermo.