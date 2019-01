Cosenza – La Befana della Biodiversità

Condividi

I Carabinieri Forestale del Reparto Biodiversità, hanno organizzato “La Befana della Biodiversità”. Una giornata speciale e diversa di educazione ambientale e solidarietà, svoltasi il giorno dell’Epifania presso alcuni reparti pediatrici.

Il personale del Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza, accompagnati dal Ten.Col. Gaetano Gorpia e dal Maggiore Angela Polillo, ha visitato i reparti di Pediatria dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza e il reparto di pediatria di Cetraro in collaborazione con l’associazione “Gianmarco De Maria” di Cosenza. L’educazione ambientale è una mission propria dei Carabinieri Forestali da sempre attivi nel territorio cosentino con una serie di importanti iniziative e progetti. Le attività proposte ai bambini sono caratterizzate da grande impatto emozionale e tendono a generare una particolare empatia con la natura. Durante la visita ai reparti di Cosenza e Cetraro è stato donati ai bambini un sacchetto contenente un puzzle in legno realizzato dalla maestranze operaie dipendenti, colori, matite, copie grafiche dedicate alle attività dell’Arma da colorare ed una trottola in legno.