Cosenza – Approvati Regolamento di Polizia Mortuaria e Tariffe Cimiteriali

Condividi

La commissione straordinaria del comune di Cassano All’Ionio, composta dai vice prefetti Mario Muccio e Roberto Pacchiarotti e dalla dirigente di prefettura, Rita Guida, ha discusso e approvato, su proposta del responsabile del settore lavori pubblici dell’ente, il nuovo Regolamento comunale di Polizia Mortuaria Comunale e le nuove Tariffe Cimiteriali.

Nella premessa dell’atto, si evidenzia che con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2015 era stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale e che il cimitero comunale al momento presenta un’insufficienza di loculi rispetto alle normali richieste. Si rende, pertanto, necessario regolamentare, secondo le normi vigenti in materia, le procedure per avviare i procedimenti propedeutici alle attività di estumulazione delle sepolture, il cui atto concessorio risulta essere scaduto o comunque riconducibile a quanto previsto dallart. 92 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 e garantire, quindi, il rinnovo e la rotazione delle sepolture, in quanto risultano non formalmente perfezionate le concessioni pregresse. Si dà, inoltre, atto che occorre procedere all’aggiornamento e all’adeguamento, in relazioni dei maggiori costi sostenuti e da sostenere per la realizzazione di nuovi loculi e di gestione, delle tariffe cimiteriali al fine di poter garantire i servizi e le attività di manutenzione, gestione e pulizia delle aree cimiteriali e che occorre, altresì, regolamentare le attività e le autorizzazioni allesercizio delle agenzie funebri secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 18/06/2018, n. 22 “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”. Pertanto, considerato che si rende necessario approvare il nuovo regolamento di Polizia Mortuaria Comunale e le nuove tariffe cimiteriali, facendo riferimento ai dettami della normativa in materia, la commissione straordinaria ha deliberato, con i poteri del consiglio comunale, di abrogare il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 2015 e di approvare il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria che consta di 115 articoli e il nuovo Tariffario Cimiteriale. Copia della deliberazione, resa immediatamente esecutiva, è stata trasmessa al Settore Finanziario e al Settore LL.PP. per quanto di loro competenza. Tra le novità del nuovo atto deliberativo approvato, vi è la durata della concessione del loculo per 25 anni, il costo che ammonta a 1.600,00 euro e il rinnovo della concessione trentennale che ammonta a 1.000,00 euro.