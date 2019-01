Corigliano Rossano – Sequestrata discarica abusiva

Condividi

La capitaneria di porto di Corigliano ha posto sotto sequestro un’ampia porzione di territorio lungo la costa a sud della città di Corigliano Rossano. L’intera area risulta, per come esposto nei cartelli, sottoposta a sequestro probatorio. Ai margini della strada sono ben visibili rifiuti di vario genere.

Fra i vari materiali spicca una gran quantità di eternit frantumato in mille pezzi. Come è noto, il materiale contenente amianto diventa pericoloso per la salute umana se viene frammentato, perché le fibre si disperdono nell’aria. Toccherà al Demanio, o ad eventuali proprietari pubblici o privati, effettuare l’immediata bonifica. Oltre ai numerosi pezzi di eternit, vi è del materiale dato alle fiamme, rifiuti di lavorazioni edili, vecchi divani, numerosi materassi.