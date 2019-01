Corigliano – Continua emergenza idrica. Si cerca nuova rottura su condotta

Condividi

CORIGLIANO/una nuova rottura sulla condotta nel tratto compreso tra il Ponte MALFRANCATO GIOSEFATTE e VILLAGGIO FRASSA è la causa della sospensione del servizio idrico che da ieri (martedì 29) sta interessando i cittadini delle zone MEZZOFATO, FRASSA, MUZZARI, VISCIGLIETTI, FONTANELLE e GALLO D’ORO, nel territorio dell’area di CORIGLIANO.

È quanto fa sapere il settore tecnico manutentivo comunale informando che i tecnici stanno intervenendo da questa mattina (mercoledì 30) per individuare il problema. La riparazione di ieri non è stata sufficiente per far riempire i serbatoi e regolarizzare l’erogazione dell’acqua nelle contrade.

Il lavoro di ricerca potrebbe richiedere alcune ore, non risultando facile ed agevole. La rete idrica – sottolineano – segue percorsi sotterranei in territori scoscesi o in proprietà agricole non comunali.

L’Organo Commissariale si scusa con i cittadini per i disagi.