Anas, ripristinato per il weekend doppio senso su SS107 a Spezzano della Sila (Cs)

Sulla strada statale 107 “Silana Crotonese”, in località Spezzano della Sila (CS), è stato rimosso per il fine settimana il senso unico alternato in prossimità del km 46,500, dove sono in corso gli interventi di messa in sicurezza mediante la realizzazione di una paratia di sottoscarpa, in sostituzione del muro preesistente.

Il provvedimento è stato disposto al fine di agevolare i flussi turistici da e per la Sila durante i weekend.

Il senso unico alternato verrà ripristinato tutti i lunedì, alle ore 7.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.