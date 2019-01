Al via il 2° Forum del turismo della città di Cosenza

Condividi

Comincerà dalla illustrazione delle strategie, dei progetti e delle attività da mettere a punto per il futuro, la seconda edizione del Forum del Turismo della città di Cosenza che aprirà ufficialmente i battenti martedì 22 gennaio, alle ore 9,30, presso il Complesso monumentale di San Domenico.

Molto articolato il programma della due giorni promossa dall’Assessorato al turismo e marketing territoriale guidato da Rosaria Succurro. Diverse le sessioni nelle quali, accanto agli interventi più propriamente istituzionali, si alterneranno gli importanti contributi di esperti del settore, espressione delle più diverse organizzazioni ed aziende turistiche che operano sul territorio nazionale e con significative ricadute sul mercato internazionale. Durante il Forum, a margine di ciascun tavolo di confronto, sono previsti anche dei talk nei quali interverranno le diverse eccellenze del territorio che porteranno la loro esperienza. Chi volesse partecipare ai talk può iscriversi inviando una mail all’indirizzo: turismo@comune.cosenza.it

Di particolare importanza, la prima sessione del Forum, prevista per le ore 9,30, e che avrà per tema “Strategia del turismo a Cosenza: progetti e attività verso il 2021”.

I lavori saranno introdotti dall’Assessore al turismo e marketing territoriale di Palazzo dei Bruzi Rosaria Succurro che lascerà poi spazio agli interventi del Sindaco Mario Occhiuto e del Vicesindaco ed Assessore alla Cultura, On.Jole Santelli. Seguiranno i saluti dei rappresentanti delle altre istituzioni coinvolte: il Presidente Nazionale di ANCI Giovani,Gianluca Callipo, il Rettore dell’Università della Calabria, Gino Mirocle Crisci, il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri.

Assoluta centralità avrà, nella prima sessione dei lavori, la presentazione del “Piano Strategico di prodotto, accoglienza e marketing per la Destinazione Cosenza” da parte di Josep Ejarque, di FTourism & Marketing, tra i massimi esperti europei di marketing territoriale e destination manager tra i più quotati ed al quale hanno legato il loro cambiamento diverse città italiane. Nel Piano Strategico elaborato da Josep Ejarque è ben evidenziato che la sfida che Cosenza dovrà affrontare, al fine di raggiungere il modello di destinazione turistica auspicato e di accrescere ulteriormente la sua destination reputation, è quella di essere non più una città nella quale “passano” i visitatori, ma una città turistica nel senso più pieno del termine, ovvero una città che viene scelta dai turisti per le sue attrattive e prodotti.

Estremamente significativo anche il focus che si aprirà, subito dopo l’intervento di Ejarque, sull’educational tour che vedrà in città, per cinque giorni, giornalisti italiani e tedeschi, in rappresentanza di alcune testate specializzate. L’educational tour loro riservato e che prevede la visita dei monumenti e dei luoghi del patrimonio storico e culturale della città, con una escursione anche nel Parco Nazionale della Sila, sarà illustrato, nel corso del forum, dalla giornalista ed esperta di marketing territoriale Carmen Mancarella, collaboratrice di “In Viaggio”, “Bell’Italia” e “Marco Polo”, nonché direttrice della rivista di turismo e cultura del Mediterraneo, “Spiagge”.

Della seconda sessione del Forum sarà protagonista Gianluca Laterza, Senior Territory Manager di TripAdvisor per il Sud Europa, che discuterà insieme a Josep Ejarque e a Simona De Carlo di “Art is Work” di “Come creare una destinazione di successo”. Di particolare interesse anche la terza sessione della prima giornata, nella quale è prevista la partecipazione di alcuni dei più importanti tour operators del panorama nazionale che si confronteranno, insieme all’Assessore Rosaria Succurro, al prof.Tullio Romita (Preside del corso di laurea in Scienze turistiche dell’Università della Calabria) e a Tiziana Nicotera della stessa Università, sul tema “Cosenza, meta di turismo esperienziale”. Ancora con Gianluca Laterza di TripAdvisor ne parleranno, tra gli altri, Laura Audi, fondatrice di “Somewhere Tours & Events” di Torino che ha raccontato in più di 20 anni la Torino Magica e la Torino Sotterranea, rivelando luoghi, atmosfere e leggende di una città continuamente sospesa tra razionalità ed irrazionalità, e Lino Cangemi, general manager della “Master Group Tour Operators”.

Ospite di riguardo della sessione pomeridiana del Forum, che inizierà alle 16,30, sarà, invece, Antonella Mesolella, del Gruppo Expedia, l’agenzia di viaggi on line, leader nel mondo. Sarà lei ad aprire un ulteriore focus sul tema “Expedia: con noi il mondo è a portata di mano. Un’opportunità per commercializzare la città di Cosenza”.

Subito dopo, il Forum accenderà i riflettori su “Eventi culturali e spettacolo per lo sviluppo turistico di Cosenza”. Fondamentale il contributo che arriverà, in questa sessione, dal Vicesindaco ed Assessore alla Cultura di Palazzo dei Bruzi, On. Jole Santelli con la quale discuteranno anche Giampaolo Calabrese, dirigente del settore Cultura del Comune di Cosenza, e Walter Pellegrini, direttore generale della Fondazione “Attilio ed Elena Giuliani”.

Estremamente accattivanti si presentano, inoltre, i temi che saranno sviscerati nelle sessioni di mercoledì 23 gennaio (giornata conclusiva del Forum). Tra questi (si veda nel dettaglio il programma allegato) “I numeri del turismo e le opportunità del territorio”, “Il digital marketing per il turismo e la pricing strategy per hotel indipendenti”, “La promozione turistica e territoriale attraverso l’accoglienza, lo storytelling ed il web marketing” e, infine, “Il turismo enogastronomico. Dalla valorizzazione del prodotto al digital food tourism”, con la partecipazione, molto attesa, della chef stellata calabrese Caterina Ceraudo dell’omonimo ristorante di Strongoli.