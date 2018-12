Tenta di strangolare la moglie con un cavo elettrico davanti alla figlia, arrestato

Condividi

Una lite coniugale stava per trasformarsi in tragedia. Un uomo, infatti, ha provato ad uccidere la moglie aiutandosi con un cavo elettrico, posto attorno al collo della dona con l’obiettivo di strangolarla.

Il pianto della figlia, alla vista della scena, avrebbe spinto l’uomo a desistere dalle intenzioni e ad allontanarsi di casa.

La storia proviene dalla Calabria, con precisione da Lattarico (CS). Il protagonista della vicenda è, invece, un uomo di sessantatré anni, che si è presentato spontaneamente davanti ai Carabinieri di Rende per confessare quanto era avvenuto.

I militari, una volta venuti a conoscenza di ciò che era accaduto, hanno raggiunto la donna per soccorrerla e insieme a lei c’era la figlia che provava a pretarle i primi soccorsi.

Per l’uomo è scattato un provvedimento di fermo con custodia in carcere. Le indagini avrebbero consentito di portare galla una storia di constanti violenze e vessazioni nei confronti della donna, anche per motivi di poco conto.