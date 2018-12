Le clementine di Rossano conquistano ‘La vita in diretta’ Rai

Condividi

“Anche io da oggi ho adottato un albero di Clementine di Corigliano Calabro, eccellenza italiana nel mondo. Questa è la prova. Grazie all’amico Fabio Pistoia”. Questo il messaggio scritto e postato sui rispettivi profili social (Facebook e Instagram) dal noto giornalista Giuseppe Di Tommaso, inviato del seguitissimo programma del pomeriggio di Rai 1 “La Vita in Diretta” e protagonista del collegamento andato in onda in diretta dal Castello ducale lo scorso 25 giugno, dopo aver ricevuto in omaggio le clementine di Corigliano Rossano.

“Un attestato d’affetto e vicinanza nei confronti di tutta la città di Corigliano Rossano e dell’intera Piana di Sibari – dichiara Fabio Pistoia – e che rende onore alle prelibate clementine targate “Adottaunclementino”, prodotte con competenza e passione da un amico degno di stima qual è Aldo Salatino. Grazie alla bontà del suo prodotto e alla sua lungimirante idea, le clementine sono ancor più conosciute e ovunque apprezzate. Non si può che essere grati all’amico giornalista Giuseppe Di Tommaso, professionista scrupoloso e sempre cordiale, per questo suo messaggio, testimonianza dell’innovativa e originale iniziativa denominata “Adottaunclementino” che permette a chiunque di ricevere al proprio domicilio circa trenta chilogrammi di clementine, adottando una pianta del frutto profumato e dalle tante proprietà. Iniziativa che, oltre a consentire anche a coloro che risiedono a migliaia di chilometri di distanza di vedersi consegnare le clementine, tutte al naturale e prive di alcun trattamento, contribuisce fattivamente ad una giusta causa: per ogni adozione viene infatti devoluta una piccola parte all’AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro”.