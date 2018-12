Il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Catanzaro domani all’Unical

Condividi

Si terrà domani, mercoledì 12 dicembre alle ore 14.45 presso l’Aula Solano del cubo 19/B dell’Università della Calabria, il 100° seminario di Pedagogia dell’Antimafia con il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Catanzaro, Dott. Otello Lupacchini. Il magistrato terrà una Lectio Magistralis ai 250 studenti del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione sul tema: “Da Enrico Mattei a Michele Sindona: la democrazia in condominio tra partiti senza fiducia e cittadini senza rilevanza”.

E’ l’affresco di una stagione(1963-1986), in cui, grazie alla resa della politica, dettano legge poteri occulti, bande criminali, servizi segreti, spiriti eversivi.

«Il ritorno del Procuratore Lupacchini nelle nostre aule, dichiara Giancarlo Costabile, per discutere temi scomodi della nostra storia nazionale, dimostra che ci sono settori importanti della Magistratura che non si rassegnano a vivere in un Paese aggredito dalla corruzione e dal malaffare, spesso ostaggio di poteri oscuri e deviati. Il Dott. Lupacchini, con la sua storia, è un punto di riferimento per tutte quelle Istituzioni e persone che non vogliono accettare il degrado etico e culturale della nostra democrazia».