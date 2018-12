Il Duo Otto Cordae a la Città della Musica

Condividi

Dopo i successi dei primi tre concerti della kermesse musicale della sibaritide, per il quarto appuntamento concertistico La Città della Musica, giunta alla quattordicesima edizione, farà tappa presso il Centro Ottico Pugliese a Rossano. Appuntamento da segnare in agenda per sabato 8 dicembre, ore 19:00, con il concerto DUO OCTO CORDAE composto dai M. violinisti Domenico MASIELLO ed Eliana DE CANDIA.

“Sarà un concerto particolare e suggestivo che terremo in una location diversa dal consuetudinario. Infatti, anche quest’anno abbiamo voluto portare la Città della Musica nei luoghi di lavoro, delle arti e delle professioni, con diversi appuntamenti in programma. Il nostro obiettivo, attraverso un intreccio tra musica e creatività, mira a valorizzare sia i musicisti e sia le location dove abitualmente si svolgono attività lavorative.

E’ quanto afferma il direttore artistico de “La Città della Musica” M° Giuseppe CAMPANA invitando la cittadinanza e gli appassionati di musica colta a partecipare agli appuntamenti musicali della stagione concertistica del territorio.