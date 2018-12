Danneggiato eco compattatore a Rossano, indagini in corso

Condividi

Danneggiato gravemente l’eco compattatore di Viale Sant’Angelo in località Rossano. A scoprire l’accaduto il responsabile delle relazioni esterne di FOREVER PLAST Giuseppe Pugliese che ha immediatamente allertato la Polizia Municipale il cui personale è prontamente giunto sul posto. Si tratta di un impianto utile a servire tutta la zona di Viale Sant’Angelo, a pochi metri dallo stadio comunale “Stefano Rizzo”. Importante si rivelerà l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza disposte sulla zona interessata. Gli agenti della Polizia Municipale sono già a lavoro a tal riguardo.

Da una prima valutazione i danni arrecati ammontano a circa 5mila euro. Il responsabile Pugliese ha preannunziato una provvisoria sospensione dell’attività, ripristinato l’impianto e reso funzionale l’apparato elettrico, la raccolta differenziata della plastica e dell’alluminio riprenderà regolarmente.

FOREVER PLAST è concessionaria “Riciclia”, azienda primaria e partner del progetto nella filiera del riciclo, premiante per tutta la comunità. Tra gli obiettivi: da un lato la selezione, raccolta e cessione alle aziende del nostro territorio di materiali da riciclo, dall’altro la possibilità di aprirsi a campagne promozionali per gli esercenti che a loro volta accompagnano il progetto di “GREEN- MARKETING” portato avanti da FOREVER PLAST.

Quattro gli eco compattatori posizionati: due sono stati installati a Crosia, altrettanti a Corigliano Rossano.

A Crosia gli eco compattatori sono stati dislocati in via Almirante che in un anno (2017/2018) ha registrato CONFERIMENTI pari a 91mila unità. Nell’altro Eco-compattatore, montato nell’area antistante la stazione ferroviaria, al 30 settembre 2018 i CONFERIMENTI ammontano a 50mila unità.

A Corigliano Rossano in Viale Sant’Angelo e Via Galeno ciascuno impianto in soli sei mesi ha totalizzato 50mila unità. Numeri significativi che confermano il trend in alta crescita in materia di differenziata.