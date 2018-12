Crosia (CS) – Bimbo di 10 anni è vincitore di ben 50 concorsi internazionali

Condividi

Sembra strano, ma è la realtà: è un semplicemente un bambino che ha compiuto 10 anni, eppure, al suo attivo ha già la partecipazione a ben 50 concorsi internazionali, effettuati in soli 3 anni, conquistando i primi posti assoluti, premi speciali, concerti premi, borse di studio e trofei. Si tratta di Louis Giò Palopoli, il “piccolo pianista” di Mirto Crosia.

Sta girando l’Italia in lungo e in largo. È considerato dalle diverse giurie internazionali il “piccolo Mozart”. Una vera e propria giovane promessa del pianismo italiano. I pezzi che egli propone non sono semplici brani che vengono affidati a un bimbo. Infatti, nonostante la sua tenera età, ha un repertorio di alto livello, come ad esempio Bach: Fuga Bwv 952, il Contrappunto Bwv 1080 n° 2; SCARLATTI: Sonata K1, Toccata; Beethoven: Variazioni sul tema Paisiello; Mozart: Sonata KV 310; Chopin: Studio op. 10 n° 3 e 9, op. 66 Fantasia Improvviso, Polacca op. 53, Notturno n° 20, Valzer op. 64 n° 1; Rachmaninoff: Momento Musicale op. 16 n° 4 e Preludio op. 23 n° 5; Volodos: Marcia Turca; LISTZ: op 1 n° 1 e la Campanella. Insomma, pezzi molto impegnativi che soltanto un pianista di grande esperienza riesce a eseguire la disinvoltura che contraddistingue Louis Giò Palopoli. Nonostante la bravura e competenza nel mondo musicale, il bambino, figlio di due noti professionisti della cittadina ionica, Mario Palopolie Gemma Cavallo, continua ad avere un atteggiamento di grande umiltà nei confronti del gruppo dei pari che frequenta con sommo piacere. Il talentuoso pianista è iscritto e segue le lezioni presso il locale Istituto musicale “Donizetti”. Il suo obiettivo è proseguire, poi, la formazione musicale presso un conservatorio, allo scopo di migliorare sempre di più il suo metodo e l’approccio con lo strumento che ha nel suo cuore, appunto, il pianoforte. Egli, difatti, vuole fare della musica, una vera e propria attività professionale. Certo, ancora è troppo piccolo per dirlo, ma la saggezza degli antichi non viene mai meno. E anticamente si usava dire: “Il buon giorno si vede dal mattino…”. Non sarebbe possibile elencare tutti i concorsi internazionali che ha effettuato e i premi ottenuti. L’elenco risulterebbe troppo lungo. Fra questi si evidenziano soltanto alcuni di quelli realizzati nel 2018: l’International piano competition, realizzato il 5 dicembre a Napoli, il 28° Concorso internazionale per giovani musicisti “Città di Barletta”, A Francavilla Fontana (BR) il 10° Concorso musicale internazionale, a Bracigliano (SA) il Concorso internazionale giovani promesse, a Matera il XVIII Concorso per giovani musicisti “Rosa Ponselle”, Castellaneta (TA) il XXV il Concorso musicale “Città di Valentino”, a Ischia (NA) il 6° Internationale Piano Competition “Note sul mare”, a Carsoli (AQ) il 6° Concorso internazionale “Il cuscino di stelle”. A Osimo (AN) il Concorso Nuova Coppa pianisti VIII edizione; a Spoleto (PG) nei giorni scorsi il 6° Concorso pianistico internazionale “Città di Spoleto”, a Paola il XVI Concorso internazionale giovani musicisti. Solo per breve un riferimento al 2017, si citano: a Cosenza il Music international award Luciano Luciani, a Taranto il Premio Italia Olimpo pianistico e a Corato (BA) il 19° Concorso internazionale di musica Euterpe. Non sono mancate, inoltre, numerosissime rassegne concertistiche, master class, e corsi di alto perfezionamento effettuati con prestigiosi nomi della musica.