Cosenza – Vasi a forma di botte abbelliscono il centro storico

L’amministrazione comunale, su preciso indirizzo del sindaco Mario Occhiuto, in occasione del periodo delle festività natalizie, ha inteso abbellire gli spazi liberi urbani con l’eleganza sempre incantevole dei fiori e delle piante, posizionati in vasi originali e pensati proprio per la città, a rappresentare il filo che collega la grande isola pedonale al Centro storico.

Residenti e visitatori si imbattono così in un percorso caratteristico che tocca vari punti, dai luoghi del Mab, tra le sue statue a cielo aperto circondate appunto dai colori delle tradizionali stelle di Natale, fino all’atrio della caserma dei carabinieri Grippo, salendo per corso Telesio e quindi in piazza Duomo, davanti alla Curia, alla gradinata del vecchio liceo e ancora a piazza XV Marzo. Un biglietto da visita visivo che incornicia il passaggio e il passeggio a cavallo tra la fine di un anno e l’inizio di un altro.