Cosenza – Palazzetto dello Sport di Rende, la struttura pronta a riaprire

I progetti di riqualificazione di viale dei Giardini e Villaggio Europa sono in fase esecutiva e nei prossimi mesi il piano di recupero delle due aree, fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Rende guidata da Marcello Manna, si concretizzerà con l’apertura dei cantieri. In particolare per il completamento del Palazzetto dello Sport è in fase di espletamento il bando di gara, i termini per la presentazione delle domande scadranno il prossimo 31 dicembre.

Da gennaio si procederà con l’apertura delle offerte tecniche ed economiche, al termine della quale apriranno i cantieri. Il completamento della struttura è previsto in 3-4 mesi. Saranno 1.600 i posti a sedere all’interno dell’impianto corredati con tribune telescopiche, il progetto prevede inoltre la predisposizione di un box hospitality, un’area dedicata con tutti i confort. La struttura si doterà di impianti di ultima generazione con attrezzature che garantiranno un utilizzo polifunzionale degli spazi di gioco e nuovi sistemi di sicurezza. Costo del completamento dell’opera 1,2 milioni di Euro. La somma rientra nel novero degli interventi previsti dal Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate per un importo complessivo di 2 Milioni di Euro. “ Sta giungendo a compimento – sottolinea il sindaco di Rende Marcello Manna – un progetto fortemente voluto da questa amministrazione. Oltre tre anni fa abbiamo avviato l’iter per poter partecipare al bando nazionale. A giugno dello scorso anno, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la proposta progettuale del Comune è stata ammessa a finanziamento. Il percorso non è stato semplice, ma per noi era prioritario dare nuovo impulso ai quartieri di Villaggio Europa e di Viale dei Giardini con dei progetti ad hoc finalizzati a rendere più vivibili gli spazi comuni. Il nuovo anno inizierà con l’apertura delle offerte e la successiva cantierizzazione del completamento del Palazzetto dello Sport. Un’opera che per anni è rimasta inutilizzata, nonostante l’ingente quantitativo di denaro pubblico speso. La nostra amministrazione ha lavorato affinché quel Palazzetto non restasse una cattedrale nel deserto, ma aprisse finalmente le porte ai cittadini”.