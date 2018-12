Cosenza – Ordinanza per impiego di artifizi pirotecnici

Condividi

La Commissione Straordinaria che amministra il Comune di Cassano All’Ionio, ha emanato un’ordinanza riguardante le misure di prevenzione dei rischi derivanti dall’impiego di artifizi pirotecnici in occasione dei festeggiamenti di fine anno.

Nella premessa dell’atto, si evidenzia che è diffusa, in Italia la consuetudine di festeggiare il Capodanno e le altre festività di fine anno con il lancio di petardi e botti di vario genere; che ogni anno la cronaca nazionale e locale riferisce purtroppo di infortuni, anche di grave entità, derivate alle persone, per impudenza o imperizia nell’utilizzo di simili prodotti; che sussiste un oggettivo pericolo anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di prodotti esplosivi che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito; che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione (candela magica, ecc), quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati, soprattutto da bambini; e che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere lorientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento da parte di veicoli circolanti su strada. Atteso che, a tutela dellincolumità dei cittadini, l’amministrazione Comunale è attenta al problema e intende promuovere una specifica attività di prevenzione e sensibilizzazione per un uso consapevole degli artifizi pirotecnici; considerato che si ritiene comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, per contrastare efficacemente un’usanza così diffusa e radicata, l’organo commissariale intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri e possa anche decidere in piena libertà di abbandonarla. Tra l’altro, si evidenzia che l’ente locale, ai sensi di legge è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio. Dopo aver fatto riferimento alla nota del Prefetto di Cosenza e alle norme e circolari in materia, la Commissione Straordinaria, a firma di Muccio, Pacchiarotti e Guida, ha ordinato per la vendita e l’impiego di artifici pirotecnici, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2019, l’osservanza di alcune disposizioni riguardanti la vendita negli esercizi commerciali e l’impiego dei fuochi pirotecnici. È stato inoltre disposto il divieto tassativo di utilizzo di spray urticante al peperoncino in caso non ricorrano gli estremi previsti per legge. Nell’ordinanza, si richiama, infine, la cittadinanza sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulla conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché una così bella occasione di allegria e divertimento generale, non debba in nessun modo, essere funestata da incidenti. La Polizia Locale e le Forze dell’ordine sono state incaricate di assicurare l’osservanza del provvedimento, dell’accertamento delle violazioni e dei conseguenti aspetti sanzionatori.