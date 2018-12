Cosenza – Nasce Rete teatri

Condividi

Una RETE DEI TEATRI per promuovere e sostenere la cultura e le politiche teatrali, il turismo, il confronto e la progettazione condivisa con le compagnie professionali che operano sul territorio e che rivestono un ruolo importante e da protagonista nell’educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile.

Firmato questa mattina (giovedì 20) il protocollo d’intesa tra la CAMERA DI COMMERCIO di COSENZA ed i comuni di CASSANO ALLO IONIO, CASTROVILLARI, MENDICINO, CORIGLIANO ROSSANO e VILLAPIANA.

È quanto fa sapere il Presidente del Comitato Cultura e Turismo della CAMERA DI COMMERCIO cosentina e promotore dell’iniziativa, Domenico LIONE, manifestando al Presidente Klaus ALGIERI sentimenti di gratitudine ed apprezzamento per la sensibilità e la disponibilità dimostrate.

Il teatro – sottolinea LIONE – da attrattore e contenitore culturale quale è, può avere una funzione determinante nella costruzione di una destinazione turistica, che sia essa una città d’arte, un piccolo centro o un territorio vasto come quello che lega i comuni firmatari del Protocollo.

L’obiettivo prioritario della Rete è quello di valorizzare, attraverso la sinergia, il grande patrimonio costituito dai teatri provinciali e, di conseguenza, la produzione artistico – culturale dando maggiore visibilità alle strutture teatrali, nei contesti particolari. Turismo, produttività e cultura sono le coordinate del progetto che mira a favorire la collaborazione, l’interazione e il costante contatto tra i teatri per sviluppare iniziative e progetti comuni e poter partecipare ad eventuali bandi comunitari, nazionali, regionali e locali. –