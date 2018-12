Cosenza – Al Museo multimediale di piazza Bilotti la mostra “La magia del Natale”

Condividi

Non sarebbe Natale se non avesse in sé il fascino del sogno, della luce, dei colori della speranza che ritroviamo nel mondo della fantasia. Con questo spirito l’Amministrazione comunale promuove le iniziative del periodo, avvolgendo la città di un’atmosfera unica.

Non a caso, andando incontro al desiderio di immaginazione che appartiene a grandi e a bambini, è stata letteralmente presa d’assalto, questa mattina, la fantastica mostra immersiva nel Museo multimediale di piazza Bilotti, visitabile fino al prossimo 6 gennaio. Il sindaco Mario Occhiuto e il vice sindaco e assessore alla Cultura Jole Santelli hanno inaugurato una nuova meravigliosa esperienza creativa aprendo l’ingresso alla stampa e subito dopo a una folla di visitatori incantati dalla bellezza che lascia senza fiato proprio perché proietta in una realtà da favola. Si chiama “La magia del Natale” quest’opera curata dalla scenografa francese Antoinette Strauss che, presente oggi all’apertura, ha ricevuto personalmente complimenti colmi d’entusiasmo insieme al direttore del Museo, Renato Nuzzolo. Si varca la porta, si inizia un viaggio che conduce in ambienti sognanti, tra pannelli, musica, giochi d’acqua e illuminazioni, con un’installazione di 1000 mq, appunto sia fisica che virtuale. Il percorso che si fa è davvero immaginifico, attraversando in pochi minuti cinque mondi rappresentati dal bosco delle nevi, il bosco degli elfi, le cascate di ghiaccio con i pinguini e un orso bianco gigante, la fabbrica dei biscotti e naturalmente l’immancabile casa di Babbo Natale con un Babbo Natale che ai bimbi pare uscito veramente da un cartone animato di quelli paffuti che sono abituati a vedere in tv. Davanti al suo trono dove il “Babbo” è pronto per posare nelle foto, anche la sua carrozza trainata da grosse renne. Gli scultori che hanno lavorato a realizzare questo capolavoro di esposizione sono i cosentini Matteo Zenardi e Dino Pellegrino. Il consiglio è quello di non perdere assolutamente l’occasione di vedere “La magia del Natale”. Le espressioni di assoluto stupore sul volto di ragazzi e adulti non solo valgono il prezzo del biglietto, scaldano il cuore.