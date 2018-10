Spaccio e truffa al Sistema Sanitario – 6 arresti nel Cosentino

Condividi

Dalle prime luci dell’alba è in corso, nella provincia di Cosenza, una vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale e del Nas supportati dai militari del 14° battaglione e del nucleo cinofili dello squadrone eliportato carabinieri cacciatori.

Oltre 80 militari stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip nei confronti di sei persone di Bisignano accusati a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti, truffe in danno del sistema sanitario nazionale, ricettazione e falsità in atti pubblici. Contestualmente si sta procedendo ad eseguire numerosi decreti di perquisizione domiciliare, a carico di ulteriori soggetti, indagati a piede libero per gli stessi reati.