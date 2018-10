Scontro tra due auto – Un morto nel cosentino

Condividi

Un uomo di 69 anni, Angelo Morelli, è morto sul colpo a seguito di un incidente stradale avvenuto a Montalto Uffugo in località Piano di Siena.

La vittima viaggiava su un’auto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’altra vettura sulla quale viaggiava una donna con il figlio minore. La donna e il figlio sono rimasti lievemente feriti e sono stati trasportati nell’ospedale di Cosenza.

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenute i carabinieri, i vigili del fuoco e personale e mezzi di soccorso del Suem 118. (ANSA)