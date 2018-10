85 anni, attraversa l’Italia a piedi: atteso in Calabria

Torna a Cosenza, a distanza di un anno, il bolognese Alessandro Bellière, il quasi 85enne (li compirà il 24 ottobre, quando arriverà nel capoluogo siciliano) che sta affrontando di nuovo la sua personale impresa di attraversare l’Italia a piedi.

Il messaggio che da 5 anni questo atleta forte nel fisico e nello spirito prova a trasmettere principalmente ai diversamente abili e ai giovani è quello di ritrovare, in tempi moderni, un contatto con il mondo circostante anziché con gli smartphone, per preservare la propria salute e la qualità della vita facendo sport.

In questa ennesima sfida che dalla partenza da Genova lo condurrà fino a Palermo, l’ex alpino e atleta della Nazionale italiana di Atletica degli anni ’50 nella specialità marcia, con all’attivo diversi record (già percorso l’intero Paese da nord a sud toccando le 113 città capoluogo di Provincia più 99 Comuni per un totale di oltre 20mila chilometri), domani, domenica 7 ottobre, alle 16,30 sarà a palazzo dei Bruzi accolto dagli assessori Carmine Vizza e Francesco Caruso in rappresentanza del sindaco Mario Occhiuto.