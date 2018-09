Tredicenne stuprata in pieno centro a Cosenza, amico costretto ad assistere

Condividi

Un uomo di quantuno anni avrebbe abusato sessualmente di una tredicenne, costringendo un suo amico ad assistere alla scena.

Sarebbe questa la drammatica verità emersa riguardo ad un fatto di cronaca che si sarebbe consumato nel centro di Cosenza.

Protagonista negativo della vicenda è un uomo con precedenti penali e sottoposto a sorveglianza speciale. In evidente stato di alterazione psico-fisica, l’uomo avrebbe avvicinato i due amici e strattonato la ragazza fino ad avvicinarla al suo corpo.

Insieme a lei c’era un amico sedicenne che non è riuscito nell’intento di liberare la ragazza dell’aggressore ed anzi sarebbe stato costretto ad assistere alla scena in cui non avrebbe avuto pietà per la giovane ragazza.

Il testimone oculare avrebbe fornito una descrizione dettagliata dell’esecutore che, probabilmente ,era noto ai due e che non immaginavano potesse compiere quanto avvenuto.

La ragazza, ora in cura all’ospedale Annnziata, ha confermato la ricostruzione e gli accertamenti hanno permesso di verificare laviolenza subita.

L’uomo è già stato fermato e nelle prossime ore arriverà, con buona probaiblità, la conferma dell’arresto.