Successo di pubblico per “Reading”, Festival della lettura a Casali del Manco

Successo di pubblico per “Reading” , secondo festival della lettura, evento promosso dalle associazioni UniterPresila, C-siamo Onlus e Prometeo88 nell’elegante cornice del Convento di San Francesco di Paola a Casali del Manco. Un fine settimana caratterizzato dalla poesia, dalla musica, dal teatro, dall’incontro con gli autori, da cortometraggi e mostre.

La suggestione della parola in tutte le sue declinazioni ha emozionato giovani, adulti e bambini coinvolti nei 15 eventi in cartellone. Tre giorni in cui il chiostro del Convento dei Minimi in località Pedace è diventato punto d’incontro per artisti, intellettuali, curiosi. “Una iniziativa coraggiosa”- l’ha definita l’assessore regionale Maria Francesca Corigliano partecipando al Festival “la cultura- ha sottolineato è traino per la crescita del territorio.” Ospiti del festival il teatrod’animazione di Imma Guarasci, lo spettacolo luminoso di Michele d’Ignazio e Gianluca Salomone, “Ardian” di Assunta Morrone per l’incontro al mattino con i bambini. Nel pomeriggio è stata la volta dei poeti: Angelo Canino, Cesare Castiglione, Mario Catalano, Anna Laura Cittadino, Mirella Filice, Maria Imbrogno, Fiorenzo Pantusa, Benito Patitucci, Giuseppe Salvatore, Antonella Scrivano, Vito Scrivano, accompagnati dalle note del violoncello di Gaia De Rose, in serata la presentazione dei libri: “Potere e Poteri” di Attilio Sabato direttore del Tg Ten che ha dialogato con Massimo Clausi, giornalista del Quotidiano della Calabria, “Una vita per l’arte, Settimio Tancredi pittore e scultore” di Umberto Tancredi, a dialogare con l’autore Settimio Tancredi, nipote dell’artista e il critico d’arte Raffaella Buccieri, “ Metodo per tamburi a cornice” di Checco Pallone (con performance musicale feat M° Pietro Gallina) a dialogare con l’autore il giornalista Gianluca Veltri. Nell’ultima giornata protagonisti Laura Tiesi, giovane autrice di “L’Immenso mare di sabbia”(Falco Editore) con gli interventi di Michele Falco e del prof. Alberico Guarnieri, letture a cura dell’attore Marco Tiesi con Simone Tiesi alla chitarra. Infine la presentazione del libro “Antar” di Eliana Iorfida con intermezzi musicali a cura di Ilaria Montenegro ai flauti. Nella raffinata cornice del chiostro la sera di scena il coro polifonico Aura Artis diretto dal Maestro Saverio Tinto, il concerto Sax e Voce “Lidenbrok” con Alberto La Neve e Fabiana Dota e il recital “Cantares” del soprano Maria Teresa Musacchio e la chitarra di Roberto Scornaienchi . Nei tre giorni del Festival è stato possibile visitare la mostra fotografica “Disformie digitali” a cura di Diego Mazzei. Per gli appassionati del cortometraggio la rassegna “Corti in cerca…d’autore”. Soddisfazione è stata espressa al termine dell’evento dai promotori del Festival “la partecipazione – è stato sottolineato- che ha superato le aspettative.” L’impegno di C-siamo Onlus, UniterPresila e Prometeo88 a lavorare da subito per la prossima edizione. L’evento a cui hanno preso parte le istituzioni del territorio ha ottenuto il Patrocinio di Regione, Provincia di Cosenza, Parco Nazionale della Sila e comune di Casali del Manco.