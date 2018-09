Rende – Dolci al cucchiaio in barattolo: Showcooking e degustazioni gratuite

Condividi

FoodAddiction in Storeè il tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Bel Paese, organizzato da iFood, Dissapore e BBQ4All in collaborazione con Scavolini, che quest’anno spalanca le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina. Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento è un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina italiana.

L’appuntamento

Cucinare grandi ricette anche nella cucina di casa propria? La sfida è aperta con l’evento in programma sabato 22 settembrea partire dalle 17:30presso lo Scavolini Store Cosenza a Rende. Uno show-cooking in compagnia della blogger di iFood Patrizia Laqualeper destreggiarsi tra mattarelli e mestoli e preparare un dolce al cucchiaio presentato come nei grandi ristoranti, rigorosamente dentro un barattolo. L’evento è gratuito e aperto al pubblico di grandi e bambini che non vedono l’ora di indossare il grembiule.

L’ospite speciale

Patrizia Laqualeè sommelier Ais, maestra di cucina, autrice del libro “A tavola con amore: una ricetta per ogni emozione” e food blogger perMaisonLizia. Nel suo blog racconta le storie dei piatti, l’innovazione che si ispira alla tradizione. Nelle ricette mette sempre un pezzo di sé e trasmette emozioni: amore, passione, nostalgia, sogni. Ama l’alimentazione naturale, quella che rispetta le stagioni e gli ingredienti, perché è così che si trasformano semplici cibi in alleati del benessere. Il suo credo è “Non si mangia solo per fame, ma per conquistare, sedurre, consolare, ringraziare e condividere”.

Il tema e la ricetta

Parola d’ordine: barattolo. Patrizia propone un dolce al cucchiaio servito in modo semplice ma scenografico, dentro un barattolino, pratico anche per avere sempre qualche porzione di scorta. Con l’aiuto del pubblico preparerà il “ciocco-riso” senza alcun passaggio in forno: cereali, cioccolato e una farcitura cremosa, una merenda golosa o un finale gustoso a qualsiasi pasto.

Questo dolce lascia spazio alla fantasia, realizzando abbinamenti originali e variando gli ingredienti scelti.

La location

Location dell’evento è lo Scavolini Store Cosenza, uno spazio di 180 mq in Verdi 2 (Palazzo San Borromeo) a Rende, che raccoglie un’ampia selezione della gamma cucine e bagni firmati Scavolini. Insieme al personale di Marazita Mobili, che vanta una lunga e proficua esperienza nel mondo dell’arredo affianco a Scavolini, i visitatori dello Store potranno essere accompagnati in un percorso di design tra classico e moderno e potranno ammirare le collezioni Carattere, Diesel Social Kitchen LiberaMente, Motus e Sax per l’arredo cucina e living e le collezioni Aquo, Idro, Lagu e Rivo per l’ambiente bagno.

La mappa del tour

https://www.foodaddiction.it/public/mappa/index.php