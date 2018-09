Il 15 settembre a Malito (Cs) presentazione di “La Maligredi” di Gioacchino Criaco

Condividi

Dopo cinquanta anni dal 1968 è possibile una riflessione ampia, corale e sincera sulle vicende storiche che da allora hanno attraversato la Calabria?

Sabato 15 settembre alle 17.30 in occasione della presentazione del libro La Maligredi di Gioacchino Criaco se ne discuterà nella dimora storica di Aria Rossa, a Malito. Un incontro che intende mettere a confronto letteratura, storia e politica , attraverso le vicende lontane ma sempre vive, come quelle narrate nel libro di Gioacchino Criaco. Un omaggio alla vita dei tanti giovani calabresi che hanno costruito e affermato il valore della giustizia, del sacrificio e dell’amicizia. La gioventù di Africo e il 1968 nelle pagine di un grande scrittore calabrese si mescolano con la storia di una comunità , in provincia di Cosenza, che nel 1968 con Giacomo Mancini entrò sulla scena politica nazionale. Il sindaco di Malito , dottor Francesco De Rosa, ripercorrerà attraverso le immagini fotografiche quella storia , per testimoniare il legame affettivo e politico che ha sempre unito Giacomo Mancini a Malito, paese di origine della sua famiglia. L’Architetto Valentina De Marco, assessore alla Cultura del Comune di Malito , introdurrà l’incontro e tratteggerà le linee culturali della nuova amministrazione. Giosi Mancini intervisterà Gioacchino Criaco .