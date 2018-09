Grave incidente in centro storico a Corigliano Calabro. Muore un centauro

Condividi

Per cause ancora in via di accertamento un centauro ieri sera è morto a Corigliano Calabro, dopo essersi schiantato contro una vettura ferma in pieno centro storico.

La vittima, Vincenzo Strigaro di 27 anni, era a bordo della sua moto, insieme ad un passeggero, quando improvvisamente ha sbandato, apparentemente senza motivo. Il ragazzo è morto sul colpo, mentre è rimasta solo leggermente ferita la persona che era con lui. Sull’incidente, le indagini sono incorso, ma secondo quanto emerso la moto era senza copertura assicurativa.