Furti in casa: sgominata interamente la banda di slavi che terrorizzava la Calabria

Fine della corsa per una banda di slavi che, negli ultimi mesi, aveva terrorizzato la Calabria con una serie di furti in abitazione, con l’arresto dell’ultimo componente avvenuto in provincia di Taranto. Sceglievano con cura le vittime, selezionavano abitazioni che restavano senza proprietari per più ore durante il giorno e poi facevano irruzione.

La speranza era quella di trovare oggetti di valore e darsi alla fuga, sebbene sia capitato che non tutto filasse liscio ed, in quel caso, la violenza diventava l’unica soluzione.

Come era accaduto, ad esempio, lo scorso cinque luglio ad Albidona, nel cosentino. La proprietaria aprì la porta di casa insieme alla figlia proprio mentre la banda era in azione e furono colpite non appena fecero ingresso nella propria abitazione.

Le indagini avviate dai Carabinieri di Trebisacce hanno permesso di trovare diversi punti in comune tra quell’azione e tanti “colpi” verificatisi in varie zone della Calabria negli ultimi tempi. Le indagini hanno permesso di portare alla luce un sistema collauato che si avvaleva di macchine di grossa cilindrata con targa straniera, utili per sfuggire ad eventuali posti di controllo della Polizia.

Il primo arresto è avvenuto lo scorso 10 luglio, quando un 24enne di origine serba e residente presso il campo nomadi di Secondigliano, era stato arrestato sul lungomare di Corigliano Calabro.

Era proprio a Corigliano che la banda custoidava una’Audi A4, una Fiat Bravo, una Bmw Serie 5, oltre a passamontagna, guanti ed arnesi da scasso.

Successivamente è stato fermato un secondo componente della banda, trentaseienne e sempre residente le campo nomadi di Secondigliano ed è attualmente in attesa di provvedimento da adottare su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Poche ore fa, invece, ono scattate le manette per l’ultimo componente, fermato dai Carabinieri di Manduria,nel tarantino, anch’egli ventiquattrenne e residente nel campo nomadi di Secondigliano.

Attualmente è detenuto presso la Casa Circondariale di Castrovillari.