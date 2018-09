Dal 5 al 7 ottobre workshop di fotografia di paesaggio nell’area delle Valli Cupe

Condividi

Dal 5 al 7 ottobre la Riserva Naturale Valli Cupe, in collaborazione con la cooperativa Segreti Mediterranei, ospiterà un workshop di fotografia di paesaggioalla scoperta del “tesoro meglio custodito d’Europa” attraverso canyon, gole, cascate e luoghi incontaminati.

Un focus di tre giorni con lezioni teoriche e sessioni sul campo a cura di Giuseppe Intrieri, fotogiornalista naturalista, collaboratore di National Geographic Italia e Guida ufficiale del Parco Nazionale della Sila. In programma lezioni su fruizione ed etica dell’ambiente montano, etica della fotografia di paesaggio e naturalistica in generale, elementi base della fotografia, regola dei terzi applicata alla fotografia di paesaggio e composizione, trasgressione alla regola dei terzi, l’importanza della meteorologia e degli orari di scatto; e ancora: cenni sulla storia della fotografia di paesaggio e fotografia di montagna (con visione di alcuni lavori di autori di riferimento) e cenni sul sistema delle Aree protette in Calabria. I partecipanti avranno inoltre modo di visitare la Rete museale di Sersale e di assistere a una lezione sulla Riserva Valli Cupe. Le sessioni sul campo prevedono trekking nelle gole del canyon Valli Cupe, alle gole del Crocchio, alla cascata delle Rupe, alla cascata dell’Inferno e un trekking notturno alla cascata Campanaro.