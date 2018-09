Cosenza – La Musica del Conservatorio si fa colore nella Notte dei Ricercatori

Condividi

Oggi in occasione della Notte dei Ricercatori 2018, rassegna nazionale in collaborazione con l’Università della Calabria, il Conservatorio organizza un percorso molto interessante in due location di grande interesse. L’Orto botanico con suoni ed istallazioni ed il coinvolgimento di 40 musicisti coordinati dal M° Lucio Colombo dalle ore 15 alle 17.30 attraverso visite guidate ed il “concertone” finale presso il TAU.

Interessante quest’ultima, la commistione fra pop ed orchestrazione a cura di Alfredo Biondo con cui interagiranno cantanti italiani come Nada, Mauro Ermanno Giovanardi, Giorgio Poi, Maria Antonietta, Coma Cose. A partire dalle 21 dunque la notte dei ricercatori si tinge di Color Festa cura di Fabio Vincenzi.

Il Conservatorio di Musica S. Giacomantoniodi Cosenza continua la sua collaborazione con l’Unical in un percorso vario, multiforme che associa immagini, musiche all’aperto , contatto con la natura, nella speranza che il posto sia utile per la musica, la natura possa diventare musica, in un continuo contatto tra arte, costruzioni, musica, e natura.

Un perfetto connubio che crea, arte per tutti, libera.