Cosenza – Grande successo per la Fiera Campionaria del Mezzogiorno

Numerosi i visitatori che in queste ore stanno affollando lo spazio espositivo dell’ex Carrefour di Zumpano, di fronte al franchising Unieuro, in cui è stata allestita la Fiera Campionaria del Mezzogiorno.

Duecentocinquanta le aziende dislocate nei tre padiglioni della più grande kermesse fieristica organizzata nella provincia di Cosenza. Oggi, Sabato 29 Settembre, e domani, Domenica 30 Settembre, dalle 10:00 alle 20:00 sarà possibile visitare gratuitamente i 5mila metri quadri in cui vengono illustrate tutte le novità sul mercato dell’edilizia, dell’arredamento, del settore enogastronomico e wedding. Qualità e convenienza le parole d’ordine della quattro giorni dedicata al commercio. Un’opportunità unica per dare slancio all’economia del territorio ed interfacciarsi con gli operatori che hanno investito in idee innovative e originali. Protagonisti delle aree della Fiera Campionaria del Mezzogiorno sono Calabria Sposi La Fiera, il più grande salone espositivo rivolto alle nozze ormai leader della scena calabrese da oltre 15 anni, Mediterranea Food & Beverage, fiera del Gusto e delle eccellenze enogastronomiche della Calabria ed Edilexpo Calabria, il salone dell’Edilizia e dell’Arredamento. L’evento patrocinato dalla Camera di Commercio di Cosenza, dal Comune di Zumpano e dalla Provincia di Cosenza è stato organizzato da Oceania Fiere cui presidente Massimo Mauro già dalle prime ore dal taglio del nastro ha espresso il proprio entusiasmo soddisfatto dalla grande affluenza di visitatori presente tra gli stand della tensostruttura di Zumpano. Ad ingresso gratuito l’evento sta riscuotendo un notevole successo grazie alle eccellenze presentate e alla possibilità di fare acquisti godendo di particolari sconti. All’ingresso le coppie riceveranno un prezioso omaggio di benvenuto. L’evento è seguito in diretta streaming su www.rlb.it, sulla web tv Calabria Sposi e sulle frequenze FM di Rlb Radioattiva.