Corigliano Rossano – Una domenica bizantina, tour nel centro storico

La chiesa di SAN NICOLA ALL’OLIVO priva di facciata principale con copertura a capanna in ferro. L’antica edicola votiva della MADONNA ACHIROPITA a cui la CATTEDRALE è stata poi dedicata. La PANAGHIA (in greco Tutta Santa), risalente al XI Secolo. L’oratorio del PILERIO posto su un basamento a scarpa. Il SAN MARCO, oratorio bizantino eretto sulla roccia che ha la pianta a croce greca.

Saranno, questi, alcuni dei marcatori identitari distintivi protagonisti di UNA DOMENICA BIZANTINA, FAI UN GIRO CON NOI, iniziativa promossa dal FONDO AMBIENTE ITALIANO FAI – Delegazione di Cosenza Gruppo di ROSSANO.

DOMENICA 7 OTTOBRE, con la partecipazione di altre delegazioni Fai calabresi, sarà dedicata alla riscoperta dei luoghi di culto custoditi nella Città del Codex attraverso un particolare tour guidato delle chiese bizantine.

Continua l’impegno sul territorio della DELEGAZIONE FAI – ROSSANO, guidata da Giancamillo GURGO di CASTELMENARDO resasi protagonista, sin dalla sua costituzione, di diverse ed importanti iniziative di promozione e fruizione del patrimonio architettonico ed identitario dell’intero territorio.

Questa nuova tappa gode del patrocinio dell’Arcidiocesi Rossano-Cariati, del Museo Diocesano del Codex, in collaborazione con il Club Trekking Corigliano Rossano, Corigliano per la fotografia, Insieme per Camminare e come media partner della Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying.

La partenza sarà alle ORE 10 da PIAZZA STERI. È prevista una relazione storica curata dal professor Francesco FILARETO.

Per l’occasione sarà inoltre possibile iscriversi al FAI o rinnovare le tessere scadute. Per gli iscritti è prevista la riduzione del 20% sul biglietto d’ingresso al Museo Diocesano e del Codex.

Sulla pagina Facebook GRUPPO FAI ROSSANO sarà inoltre possibile partecipare al contest fotografico, condividendo e votando le foto del tour. L’immagine che riceverà più like diventerà immagine di copertina.